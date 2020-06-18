Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления

Ученые сомневаются в том, что у людей, переболевших COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию, так как антитела к нему являются неустойчивыми.

Специалисты из Китая и США изучили данные по появлению иммунитета у врачей города Уханя, которые работали с коронавирусными пациентами на ранней стадии развития инфекции.

В результате выяснилось, что антитела вырабатывались только у 4% из 23 тысяч человек, хотя доля переболевших составляла примерно 25%.

"У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время", — сообщили ученые.

Исследователи пришли к выводу, что у более 10% человек антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после того, как пациенты вылечились от коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу. К такому выводу пришли медики из немецкой клиники Charite.