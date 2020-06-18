Доктор Мясников перечислил признаки плохого врача

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего врача от плохого. На некомпетентность специалиста может указывать много признаков, но в первую очередь нужно обращать внимание на то, какие способы лечения назначает врач:

все проблемы пациента "списывает" на наличие паразитов;

при гипертонии назначает курсы внутримышечных инъекций или капельниц;

выписывает антибиотики при температуре ниже 38 и наличии таких симптомов, как чихание, озноб, ломота в теле;

вместе с антибиотиками назначает "Нистатин" или "полезные бактерии".

Кроме того, о некомпетентности врача говорит назначение пожилому пациенту с сердечным заболеванием обезболивающего из группы нестероидных противовоспалительных препаратов или обезболивающие с содержанием фенацетина.

Также должно насторожить то, что врач рекомендует очистить печень и назначает гепатопротекторы, при остеоартрите выписывает хондропротекторы и рекомендует есть холодец для восстановления хряща. А беременной назначает поливитамины, не предупредив, что витамин А в больших дозах опасен для плода.

Ранее доктор Мясников высказался о медицине в Москве и регионах.