Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего врача от плохого. На некомпетентность специалиста может указывать много признаков, но в первую очередь нужно обращать внимание на то, какие способы лечения назначает врач:
Кроме того, о некомпетентности врача говорит назначение пожилому пациенту с сердечным заболеванием обезболивающего из группы нестероидных противовоспалительных препаратов или обезболивающие с содержанием фенацетина.
Также должно насторожить то, что врач рекомендует очистить печень и назначает гепатопротекторы, при остеоартрите выписывает хондропротекторы и рекомендует есть холодец для восстановления хряща. А беременной назначает поливитамины, не предупредив, что витамин А в больших дозах опасен для плода.
Ранее доктор Мясников высказался о медицине в Москве и регионах.
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