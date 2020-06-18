В сообщении Минобороны России говорится о введении первых восемнадцати экземпляров вакцины от коронавирусной инфекции.

"По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент препарата, еще девяти — второй", — говорится в сообщении.