Сбербанк запустил медицинский сервис Сберздоровье

Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Данный сервис позволит россиянам получить доступ к различным медицинским услугам.

"Это станет следующим шагом в развитии направления здравоохранения как одного из стратегически важных в экосистеме банка", — сообщается в пресс-релизе.

СберЗдоровье разработан на основе компании DocDoc, которая с 2017 года является частью Сбербанка.

DocDoc работает с большим количеством частных клиник, а общая численность клиентов составляет 7,5 миллионов человек.

С помощью СберЗдоровье россияне смогут:

записаться на очный прием к специалисту в частные клиники своего города;

проконсультироваться онлайн;

записаться к врачу по полису ДМС;

вызвать врача на дом;

записаться на обследование.

Кроме того, сервис позволяет вести свой дневник здоровья, а также воспользоваться ветеринарными услугами онлайн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России появятся устройства удаленного мониторинга здоровья.