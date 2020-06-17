Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Данный сервис позволит россиянам получить доступ к различным медицинским услугам.
"Это станет следующим шагом в развитии направления здравоохранения как одного из стратегически важных в экосистеме банка", — сообщается в пресс-релизе.
СберЗдоровье разработан на основе компании DocDoc, которая с 2017 года является частью Сбербанка.
DocDoc работает с большим количеством частных клиник, а общая численность клиентов составляет 7,5 миллионов человек.
С помощью СберЗдоровье россияне смогут:
Кроме того, сервис позволяет вести свой дневник здоровья, а также воспользоваться ветеринарными услугами онлайн.
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