Врач объяснил, как бросить курить с помощью воды

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин в интервью радио Sputnik сообщил, что вода может помочь избавиться от никотиновой зависимости.

Специалист считает, что бутылка с водой будет заниматься руки курящего человека.

"Глоток воды в какой-то степени может это заменить", — пояснил он.

Кроме того, по словам врача, вода помогает избавиться от головной боли, которая часто сопровождает отказ от сигарет.

Благодаря воде из организма выходят токсичные вещества, полученные в процессе курения. Также вода поможет людям, которые после отказа от курения боятся набрать лишние килограммы, так как вода активизирует обменные процессы в организме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов — запрет на продажу табака гражданам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетнего возраста. Запрет может быть введен в 2033 году.