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Эксперт: снятие ограничений в феврале – негативный сценарий

Здоровье

Вторая волна коронавируса придет в Россию в октябре-ноябре вместе с сезонными заболеваниями. А вакцина появится не раньше следующего года. Поэтому глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что окончательно все ограничения будут сняты не раньше февраля.

Так ситуацию прокомментировала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

"Я думаю, что тут два момента. Первый момент — это то, что в некоторых регионах достаточно хорошо идет процесс снятия карантина из-за того, что заболеваемость снижается. Но в некоторых регионах еще и новых случаев много, и ситуация не является пока стабильной.

Мурашко же говорит вообще обо всей России. Второй момент — снятие ограничений идет очень постепенно. Даже если брать окончательно и восстановление авиасообщения, железнодорожного сообщения, открытие санаториев, курортов, детских учреждений, массовые мероприятия — они же все равно будут не сегодня-завтра. Мурашко говорит о полном снятии", — пояснила эксперт.

Еще одна важная причина — возможность появления второй волны. Медики считают, что коронавирус вернется вместе со всеми сезонными заболеваниями осенью. Значит, нас вновь ждут ограничения.

"Когда мы окончательно поймем, что ничего не угрожает здоровью населения, и нормально будут работать органы здравоохранения, и появятся новые лекарства, может быть, как-то с вакциной определиться, хотя не думаю, что это будет раньше января. Поэтому Мурашко и называет такие длительные сроки. Это с учетом всевозможных факторов, в том числе и негативных", — заключила Кожевникова.

Напомним, что Мурашко заявил о полном снятии ограничений не раньше февраля 2021 года. Это произойдет тогда, когда у россиян выработается популяционный иммунитет, и будет разработана и произведена вакцина.

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