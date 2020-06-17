Врачи нашли "прорывное, дешевое, спасающее жизнь" лекарство от COVID

Дешевый и широкодоступный препарат может помочь спасти жизнь пациентов, серьезно больных коронавирусом.

Об этом сегодня со ссылкой на исследование, проведенное британскими экспертами, сообщает ВВС.

"Низкодозовое стероидное лечение дексаметазоном является крупным прорывом в борьбе со смертельным вирусом, считают британские эксперты. Препарат является частью крупнейшего в мире тестирования существующих методов лечения. Его применение на треть снижает риск смерти для пациентов, находящихся на ИВЛ. Для тех, кто был на кислороде, — это число сокращается в пять раз", — написано в материале издания.

Главный врач Англии профессор Крис Уитти:

"Дексаметазон — это теперь клинически доказано — помогает лечить COVID-19. Препарат уже ранее хорошо проявил себя для лечения артрита, астмы и некоторых кожных заболеваний. Он, по-видимому, помогает остановить некоторые повреждения, которые могут произойти, когда иммунная система организма переходит в овердрайв, пытаясь бороться с коронавирусом". (цитата ВВС)

Об исследовании

В ходе исследования, проведенного командой из Оксфордского университета, около двух тысяч пациентов больницы получали дексаметазон. Их показатели сравнивались с более чем четырьмя тысячами пациентов, которые препарат не получали.

Установлено, что:

для пациентов, находящихся на ИВЛ, он снижает риск смерти с 40% до 28%;

для пациентов, нуждающихся в кислороде, он снизил риск смерти с 25% до 20%.

Ведущий исследователь, профессор Мартин Ландрей констатирует:

"Лечение дексаметазоном занимает до 10 дней. Его стоимость — около £5 (440,31 руб) на одного пациента.

Есть одно НО

Дексаметазон не помогает людям с более мягкими симптомами коронавируса, которые не нуждаются в помощи с дыханием.