Агентство РИА "Новости" провело исследование данных сервиса "Все аптеки" с целью определения стоимости аптечки в самых крупных городах России. Самым дешевым городом стала Москва, а Петербург оказался самым дорогим.

"Средняя стоимость аптечки составляет 7 883 рубля, при этом самая высокая стоимость среди крупных городов России зафиксирована в Санкт-Петербурге, где она составляет 9 134 рубля, самая дешевая — в Москве, со стоимостью 7 246 рублей", — уточняется в исследовании. На втором месте после столицы Омск (7 294 рубля), на третьем — Челябинск (7 396 рублей).