Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уверен: полного снятия всех "коронавирусных" ограничений россиянам следует ждать не раньше февраля 2021 года.

Свою точку зрения глава Минздрава объясняет тем, что:

пока у нас нет так называемого популяционного иммунитета, а значит, и возможности прервать цепочку заболеваемости;

понадобится время, чтобы ситуация с коронавирусом стала фармацевтически управляемой, т.е. появится вакцина, профилактические лекарства.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Специалисты считают, что популяционный иммунитет вырабатывается, когда инфекцию перенесли 35 — 60% населения.

"Бессимптомного течения коронавирусной инфекции не бывает"

Мурашко особо отметил, что коронавирус, попав в организм, не может никак себя не проявить.

По его словам, симптомы болезни — если инфицирование произошло — всегда есть. Другое дело, что они могут не совпадать с теми, что наблюдаются у большинства, и про которые все знают: