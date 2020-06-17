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Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля

Здоровье

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уверен: полного снятия всех "коронавирусных" ограничений россиянам следует ждать не раньше февраля 2021 года.

Свою точку зрения глава Минздрава объясняет тем, что:

  • пока у нас нет так называемого популяционного иммунитета, а значит, и возможности прервать цепочку заболеваемости;
  • понадобится время, чтобы ситуация с коронавирусом стала фармацевтически управляемой, т.е. появится вакцина, профилактические лекарства.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Специалисты считают, что популяционный иммунитет вырабатывается, когда инфекцию перенесли 35 — 60% населения.

"Бессимптомного течения коронавирусной инфекции не бывает"

Мурашко особо отметил, что коронавирус, попав в организм, не может никак себя не проявить.

По его словам, симптомы болезни — если инфицирование произошло — всегда есть. Другое дело, что они могут не совпадать с теми, что наблюдаются у большинства, и про которые все знают:

"При COVID бывает иная симптоматика. Например, повышение свертываемости крови и появление тромбов. Это часто наблюдается у людей с хроническими заболеваниями. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении".

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