Диетолог назвал продукты, защищающие легкие от коронавируса

Испанский врач-диетолог Алехандро Кановас и пульмонолог Эусеби Чинер перечислили продукты, которые помогут защитить легкие от коронавирусной инфекции.

Кановас сообщил, что укрепить дыхательную систему организма помогут такие продукты, такие:

яйца;

цельный рис;

голубые орехи.

"При ухудшении состояния легких организму нужно больше белка. В яйцах содержатся жирорастворимые витамины, такие как витамин А, и качественные белки", — сообщил Чинер.

Также для здоровья легких полезны: томаты, цельные молочные продукты и вода.

Пульмонолог Эусеби Чинер утверждает, что восстановить легкие после поражения вирусом помогут правильное питание, качественный сон и физические упражнения.

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