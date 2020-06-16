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Кардиолог Юрий Конев: "Хороший врач лечит человека, а не орган"

Здоровье

Многих людей часто беспокоит высокий пульс. О том, как нормализовать пульс в домашних условиях и можно ли вообще это делать до консультации со специалистом, а также об основных проблемах современной медицины рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

"Во-первых нужно знать причину. Без знания причины ничего невозможно посоветовать. Врач вообще не в праве давать такие советы. Это нарушение врачебной этики. Не зная пациента, не зная его болезни, не зная его анамнез, давать советы, по меньшей мере, безграмотно, если не преступно, потому что можно резко ухудшить состояние здоровья человек, особенно пожилого.

Самолечение — бич современного человека

Можно выпить сладкий чай, это не повредит, но большого смысла не имеет. Сладкий зеленый тонизирующий чай слегка повысит пониженное давление. Но, участив число сердечных сокращений, сократит объемы выбрасываемой крови. Тут одно за другое цепляется. Тут вроде плюс, а другое сразу в минус дает. Все зависит от состояния самого человека. Потому что еще раз говорю, что самолечение — это бич современного интеллигентного человека. Он думает, что, прочитав в интернете информацию, почерпнув ее из каких-то неясных источников, он сделает себе лучше. Уверяю вас, что облегчения не наступит, а будет только хуже.

Разделение врачей по специальностям — наша беда

Вообще разделение специальностей на кардиологию, пульмонологию — это все искусственно. Нет врача от пупка до локтя, нет специалиста по сердцу — это не врач. Организм — единое целое. Все органы, системы работают в комплексе. А если рассматривать с позиции кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога — то что? Это врач?

Узкая специализация — это далекое будущее и не самого врача. Это машинное будущее. Вот эти рекомендации несут, порою, больше вреда, чем пользы.

Как участить пульс, как снизить пульс. А причина в чем? Это же общие рекомендации. Порою за простыми симптомами тахикардии развивается серьезное заболевание. А за пониженным артериальным давлением, порою, скрывается серьезнейшее заболевание, тем более, если это человек пожилой, то него регуляторные механизмы уже снижены, адаптационные механизмы уже ниже нормы. Их либо подстегивать, либо тормозить.

Иногда врач говорит, что я терапевт, я врач общей практики, у вас проблема с сердцем, идите к кардиологу. Это плохой врач. Это не очень хороший врач. Врач вообще-то лечит человека, а не орган или болезнь.

Наша беда — узкая специализация. Видите, к чему это привело в Соединенных Штатах? Хорошая медицина, отличная медицина, но нет системы здравоохранения. Нет у них системы здравоохранения. Система здравоохранения у них отсутствует полностью, а медицина хорошая. США по продолжительности жизни идут после Кубы, где затраты на здравоохранение в тысячу раз меньше.

А это реальный показатель — средняя продолжительность жизни. Вот что такое "хорошее" здравоохранение: любой каприз за ваши деньги — хотите, отрежем. Это система добывания денег. Это же никакого отношения к здоровью не имеет", — заключил эксперт.

Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.

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