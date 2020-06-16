Московские врачи извлекли зубную щетку из пищевода девушки

Врачи больницы имени Боткина извлекли зубную щетку из пищевода девушки. 22-летняя москвичка пыталась с помощью зубной щетки протолкнуть кусок колбасы, который застрял у нее в горле. Но в процессе этой попытки она вдохнула и проглотила зубную щетку.

"По словам разговаривавших с ней врачей в приемном отделении, пациентка сразу выскочила из ванной и позвала на помощь. Родители вызвали скорую помощь, и так девушка оказалась в больнице", — сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

В отделении эндоскопии ей вытащили зубную щетку. Данная операция длилась в течение часа.

Сейчас девушка находится дома. Позже ей нужно обратиться к хирургу для дополнительных наблюдений.

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