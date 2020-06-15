Малышева рассказала о влиянии маски на появление прыщей

У многих людей из-за длительного ношения медицинских масок начались проблемы с кожей, которые чаще всего проявляются в виде прыщей.

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как с этим справиться.

"Причиной развития прыщей на лице под маской является концентрация микробов. Хотите вы или нет, это говорит о том, что вы носите ее долго и не меняете. В медицине положено маску менять каждые два часа… Маску сняли — и умылись", — пояснила она.

Малышева отметила, что также прыщи могут появится не из-за маски, они могут указывать на развитие определенных заболеваний. В таком случае необходимо обратиться к врачу-дерматологу, который подберет план лечения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прыщи вызывают определенные продукты питания. Если на коже появились прыщи, значит, человек неправильно питается, то есть организм страдает от недостатка определенных продуктов или, наоборот, переизбытка.