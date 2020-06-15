У многих людей из-за длительного ношения медицинских масок начались проблемы с кожей, которые чаще всего проявляются в виде прыщей.
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как с этим справиться.
"Причиной развития прыщей на лице под маской является концентрация микробов. Хотите вы или нет, это говорит о том, что вы носите ее долго и не меняете. В медицине положено маску менять каждые два часа… Маску сняли — и умылись", — пояснила она.
Малышева отметила, что также прыщи могут появится не из-за маски, они могут указывать на развитие определенных заболеваний. В таком случае необходимо обратиться к врачу-дерматологу, который подберет план лечения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прыщи вызывают определенные продукты питания. Если на коже появились прыщи, значит, человек неправильно питается, то есть организм страдает от недостатка определенных продуктов или, наоборот, переизбытка.
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