Теплое молоко и ромашковый чай улучшают сон

Ученые из США утверждают, что такие напитки, как ромашковый чай и теплое молоко полезно употреблять вечером, так как они помогают улучшить качество сна.

Если у человека есть проблемы со сном, то это может стать причиной развития такого заболевания, как атеросклероз, при котором очаги жировых отложений образуются в артериальных сосудах. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Теплое молоко, выпитое на ночь, содержит аминокислоту триптофан, который повышает уровень серотонина в крови. Он является предшественником мелатонина, регулирующего естественные механизмы сна. Такое же действие оказывает ромашковый чай.

Кроме того, специалисты советуют пить перед сном миндальное молоко и кокосовую воду. Также улучшить сон поможет употребление около 500 миллилитров вишневого сока.

Молоко — ключевой продукт питания. При этом многие лишены возможности вкушать его, так как не переносят лактозу. Однако сейчас существует много природных заменителей.