Ученые из США утверждают, что такие напитки, как ромашковый чай и теплое молоко полезно употреблять вечером, так как они помогают улучшить качество сна.
Если у человека есть проблемы со сном, то это может стать причиной развития такого заболевания, как атеросклероз, при котором очаги жировых отложений образуются в артериальных сосудах. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Теплое молоко, выпитое на ночь, содержит аминокислоту триптофан, который повышает уровень серотонина в крови. Он является предшественником мелатонина, регулирующего естественные механизмы сна. Такое же действие оказывает ромашковый чай.
Кроме того, специалисты советуют пить перед сном миндальное молоко и кокосовую воду. Также улучшить сон поможет употребление около 500 миллилитров вишневого сока.
Молоко — ключевой продукт питания. При этом многие лишены возможности вкушать его, так как не переносят лактозу. Однако сейчас существует много природных заменителей.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.