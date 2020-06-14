Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль напомнил о том, что снятие ограничительных мер не означает то, что коронавирус уничтожен. Россиянам все еще нужно соблюдать масочный режим.
"Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво", — пояснил врач.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.