Рошаль призвал россиян надеть медицинские маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль напомнил о том, что снятие ограничительных мер не означает то, что коронавирус уничтожен. Россиянам все еще нужно соблюдать масочный режим.