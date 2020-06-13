Комаровский назвал опасность ватных палочек для детей

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности ватных палочек для детей.

По его словам, дети могут неосторожно использовать ватные палочки и повредить им структуру уха.

Медик посоветовал аккуратно убирать ушную серу из видимых участков уха, но ни в коем случае не нужно глубоко лезть в ухо. В худшем случае можно повредить не только структуру уха но и барабанную перепонку, а это приведет к потере слуха и проблемам с вестибулярным аппаратом.