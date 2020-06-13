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Голикова раскрыла день, на который пришелся пик заболеваемости

Здоровье » Здравоохранение

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала день, на который пришелся пик заболеваемости коронавирусом в России.

"Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза", — сообщила чиновница.

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