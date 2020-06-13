Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Нурмагомедов вспомнил о бое с Макгрегором
Россия установила новый рекорд по заражениям COVID-19
Московские деревья пострадали от сильного ветра
Кокорин рассказал, что тюрьма его ничему не научила
В вьетнамской провинции произошло страшное ДТП
Близкого друга Ефремова Гармаша "словили" на тех же нарушениях
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется жаркая погода
Бой Нурмагомедова с Гэтжи может пройти в Абу-Даби
Якутские дети поймали коронавирусную волну

Врач оценил пользу лимона, чеснока и имбиря против коронавируса

Здоровье » Здоровье и профилактика

Употреблять большое количество лимона, имбиря и чеснока, чтобы защититься от коронавируса бесполезно. Эти продукты могут даже представлять опасность для здоровья некоторых людей.

Об этом сообщила главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко.

"В отношении профилактики коронавирусной инфекции эти продукты больше бесполезны, чем полезны. Если говорить о лимоне, то это мощный антиоксидант. Пользу витамина С никто не отменял. Вопрос только в том, что мы не съедим столько лимонов, сколько нужно в лечебных целях. В противном случае мы еще и можем получить проблемы со стороны почек, желудочно-кишечного тракта", — утверждает медик.

Последние материалы
Кокорин рассказал, что тюрьма его ничему не научила
В вьетнамской провинции произошло страшное ДТП
Врач оценил пользу лимона, чеснока и имбиря против коронавируса
Близкого друга Ефремова Гармаша "словили" на тех же нарушениях
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется жаркая погода
Бой Нурмагомедова с Гэтжи может пройти в Абу-Даби
Якутские дети поймали коронавирусную волну
Никита Джигурда рассказал, почему не носит маску и перчатки
Собчак пошутила над жертвами педофилов
Адвокат: защита Ефремова будет настаивать на его невменяемости
Популярное
Российский шоу-бизнес
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме

Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.

Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Ширвиндт рассказал, как Ефремов пьяным бил машины
Российский шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал, как Ефремов пьяным бил машины
Российский шоу-бизнес
"100 миллионов": адвокат назвал способ избежать тюрьмы Ефремову
Российский шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер Василий Амирджанов Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Миро не поверила в искренность извинений Ефремова
Россияне стали меньше драться и ссориться
Кокорин рассказал, что тюрьма его ничему не научила
В вьетнамской провинции произошло страшное ДТП
"Как у сапера": Песков рассказал о работе пресс-секретарем Путина
Адвокат: защита Ефремова будет настаивать на его невменяемости
Адвокат: защита Ефремова будет настаивать на его невменяемости
Дестабилизирует Россию сама власть
Биолаборатории США вокруг России прибавляются. Что делать?
"Как у сапера": Песков рассказал о работе пресс-секретарем Путина
"Как у сапера": Песков рассказал о работе пресс-секретарем Путина
Youtube начал борьбу с расизмом
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Пушков объяснил, почему Зеленского не позвали на парад Победы
Врач-гериатр рассказал, что объединяет В.И. Ленина и Ивана Грозного
"Как у сапера": Песков рассказал о работе пресс-секретарем Путина
"100 миллионов": адвокат назвал способ избежать тюрьмы Ефремову
Вассерман назвал защитников Ефремова опасными людьми
Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ