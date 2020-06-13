Употреблять большое количество лимона, имбиря и чеснока, чтобы защититься от коронавируса бесполезно. Эти продукты могут даже представлять опасность для здоровья некоторых людей.
Об этом сообщила главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко.
"В отношении профилактики коронавирусной инфекции эти продукты больше бесполезны, чем полезны. Если говорить о лимоне, то это мощный антиоксидант. Пользу витамина С никто не отменял. Вопрос только в том, что мы не съедим столько лимонов, сколько нужно в лечебных целях. В противном случае мы еще и можем получить проблемы со стороны почек, желудочно-кишечного тракта", — утверждает медик.
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