Врач оценил пользу лимона, чеснока и имбиря против коронавируса

Употреблять большое количество лимона, имбиря и чеснока, чтобы защититься от коронавируса бесполезно. Эти продукты могут даже представлять опасность для здоровья некоторых людей.

Об этом сообщила главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко.