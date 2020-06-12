Избавиться от тяги к сладкой пище можно всего за одну неделю и без особых усилий, если соблюдать определенные правила.
Об этом сообщил диетолог из Швеции Фредерик Паулун.
"Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть", — утверждает эксперт.
По его словам, в первые дни важно переломить зависимость от быстрых углеводов.
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