Диетолог рассказал, как за неделю избавиться от тяги к сладкому

Избавиться от тяги к сладкой пище можно всего за одну неделю и без особых усилий, если соблюдать определенные правила.

Об этом сообщил диетолог из Швеции Фредерик Паулун.

"Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть", — утверждает эксперт.

По его словам, в первые дни важно переломить зависимость от быстрых углеводов.