Американский врач-гастроэнтеролог Джон Кисиэль назвал главный ранний признак колоректального рака. О том, какие существуют меры профилактики данного заболевания, рассказал заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей НИИ канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, президент Противоракового общества России, доктор медицинских наук Давид Заридзе.

"Делается скрининг колоректального рака. Это взятие анализа кала на скрытую кровь. Этот тест как мир стар, но эффективен. С развитием технологий американцы и не только они перешли на сигмоидоскопию и колоноскопию.

Это эндоскопический метод скрининга колоректального рака. Он очень эффективен. Конечно, эти методы дорогие. Применять должен очень высококвалифицированный врач-эндоскопист. Но это делается во всем мире. У нас тестирование кала на скрытую кровь тоже делается. Так что в этом отношении мы не отстаем.

Скрининг позволяет выявить полипы толстой кишки, которые являются предшественниками рака. Это предопухолевые заболевания.

Диета как способ профилактики

Для первичной профилактики колоректального рака рекомендуется меньше есть калорийной пищи, пищи животного происхождения — красное мясо, например. Больше физической активности. Также нужно следить за своим весом.

Красное мясо можно заменить птицей и рыбой — это обязательно, а также овощами и фруктами.

Вторичные продукты — колбасы, ветчины, сосиски и так далее — являются канцерогенными для человека. Их потребление повышает риск развития как раз колоректального рака в первую очередь. От этих продуктов вообще нужно отказаться. Особенно в нашей действительности, когда они вообще неизвестно из чего делаются", — заключил эксперт.