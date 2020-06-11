Депутат ГД: масочный режим нужно сохранить еще на пару месяцев

Сохранить масочный режим в России придется еще на несколько месяцев. В идеале, до момента, когда появится эффективная вакцина.

Об этом "Правде.Ру" заявил член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов.

"Вроде цифры снижаются, стабильно снижаются — это тенденция хорошая. Но все равно цифры большие. Если вокруг двух тысяч цифры вертятся, это говорит о том, что опасность никуда не делась, она сохраняется. Поэтому людям надо предохраняться, начиная от личной гигиены — руки мыть, маски надевать и соблюдать социальную дистанцию. Вирус никуда не исчез. Опасность никуда не исчезла", — подчеркнул эксперт.

Он также оценил данные по смертности от коронавируса в Москве в мае, которые накануне опубликовал столичный депздрав.

"Статистика — это такая вещь, с которой надо хорошо дружить. И в зависимости оттого, как она будет "одеваться", можно судить, какая она", — отметил политик.

Напомним, что в мае в Москве скончалось 15 713 человек. И лишь в 3,8% смертей основной или побочной причиной стал коронавирус.