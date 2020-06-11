Минздрав предлагает изменить правила медосвидетельствования для водителей. В частности, планируется, что сдавать анализ на употребление алкогольных напитков будут граждане, у которых врач психиатр-нарколог выявит симптомы заболевания или определит, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

Данную инициативу прокомментировал автомобильный эксперт Игорь Александрович Моржаретто.

"Те поправки, которые Минздрав сейчас вносит, они вполне себе разумные и на самом деле ничего не изменяют в сегодняшней практике. У нас хорошая практика, но есть одна проблема — это отсутствие единой базы Минздрава.

У нас нет базы, в которой было бы написано, тот или иной гражданин склонен к алкоголизму и неоднократно уже попадался на этом. Такая база упростила бы нам работу.

То, что предлагает Минздрав, это нынешняя практика. То есть человек приходит за справкой к врачу, и тот в случае необходимости направляет его на дополнительную проверку. Например, врача могут насторожить красные глаза, дрожащие руки. То есть на анализ будут направлять людей, которые покажутся врачу подозрительными.

В принципе такие поправки кардинально не меняют сложившуюся практику.

Более того, ее предлагали изменять в прошлом году, но это была чудовищная коррупция, даже президент возмутился и сказал, что нельзя так делать.

Тогда предлагалось всех водителей прогонять через очень дорогую и не очень понятную проверку, которая стоила больших денег. К тому же данный способ не позволял точно определить, что у человека алкоголизм.

Нынешние предложения Минздрава вполне адекватны. Если они будут воплощаться так, как прописаны, то все будет нормально", — заключил эксперт.