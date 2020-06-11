Кардиолог Мартин Галле: "Эластичные сосуды защитят от патологий"

Немецкий врач-кардиолог Мартин Галле заявил, что эластичные сосуды — главное условие защиты от опасных заболеваний.

Как сохранить сосуды здоровыми?

В первую очередь специалист советует есть больше разноцветных овощей и фруктов. Дело в том, что в них содержатся полифенолы, которые защищают клетки и сосудистые ткани от разрывов. Не стоит употреблять в пищу продукты, богатые насыщенными жирами, так как из-за них сосуды становятся более жесткими.

Положительно влияют на здоровье сосудов ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в таких продуктах, как оливковое, рапсовое или подсолнечное масла. Кроме того, полезно включить в свой рацион бобовые и цельные зерна.

Занятия спортом также помогут сделать сосуды эластичными. В процессе тренировок повышенная частота пульса ненадолго растягивает их, это способствует восстановлению поврежденных клеток в сосудистых стенках.

Мартин Галле рекомендует дважды в день выполнять интенсивную тренировку продолжительностью 7-10 минут. Также нужно регулярно следить за своим артериальным давлением и весом.

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