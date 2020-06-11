Врач-трихолог рекомендует закрашивать седину лосьоном с медью

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, как можно избавиться от седины.

По ее словам, некоторые люди просто выдергивают седые волосы, но это не помогает.

Специалист пояснила, что седина может появляться из-за стресса.

"Стресс влияет на спазм сосудов, из-за которого нарушается кровообращение, и клетки перестают правильно функционировать. Наиболее подверженные стрессу люди имеют симптом раннего поседения волос", — пояснила Кохас.

Она отметила, что хорошо закрашивает седину краска для волос или лосьон, в состав которых входит медь. Это объясняется тем, что данный микроэлемент активизирует работу клеток по выработке пигментов.

"Когда люди начинают их использовать, то есть побочный эффект, который состоит в том, что процесс поседения снижается. Остановить этот процесс можно только если причина в недостатке меди в организме", — пояснила специалист.

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