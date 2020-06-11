Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" сообщили о поступлении в российские больницы препарата "Авифавир", который предназначен для лечения COVID-19.

"Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год", — отмечается в сообщении.