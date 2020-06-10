Денис Проценко поможет дагестанским врачам бороться с коронавирусом

Четыре десятка врачей из Москвы отправятся в регионы, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Это уже вторая бригада столичных медиков, которые сменят своих коллег.

Москвичи отправятся в Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Дагестан, Владимир и Псков. Как сообщает оперативный штаб, бригаду, которая едет в Дагестан, возглавит главный врач медкомплекса в Коммунарке Денис Проценко. В Забайкальский край поедет главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

С собой врачи привезут не только знания и наработанный опыт, но и средства индивидуальной защиты. В региональные больницы также отправят медикаменты, тесты на коронавирус, необходимое медицинское оборудование.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что военные развернули полевой госпиталь в дагестанском поселке Ботлихе. В нем размещено 100 коек, оснащенных медицинской техникой: аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови, ПЦР лабораторией.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев отправил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко благодарственное письмо за помощь в борьбе с коронавирусом.