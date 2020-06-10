Эксперт рассказал, как правильно питаться в жаркую погоду

Синоптики утверждают, что грядущее лето будет одним из самых жарких. Известно, что не все хорошо себя чувствуют в жаркую погоду.

О том, каких правил питания следует придерживаться людям, которые плохо переносят жару, рассказал профессор Института питания РАМН Константин Эллер.