Синоптики утверждают, что грядущее лето будет одним из самых жарких. Известно, что не все хорошо себя чувствуют в жаркую погоду.
О том, каких правил питания следует придерживаться людям, которые плохо переносят жару, рассказал профессор Института питания РАМН Константин Эллер.
"Главное правило одно — это сбалансированное питание, чтобы организм получал необходимое количество белка и углеводов.
Также важно, чтобы был нормальный витаминно-минеральный обмен. В этот период можно принимать витаминно-минеральные смеси.
Кроме того, рекомендуется ограничивать калорийность. В жаркую погоду у человека энергозатраты гораздо меньше. Поэтому нужно больше есть фруктов и овощей. Лучше ограничить употребление насыщенных жиров.
Что касается фруктов, то стоит отметить, что людям, которым противопоказано избыточное потребление сахара, конечно, о фруктах надо тоже подумать. Все-таки в большинстве фруктов не менее 10% сахара", — заключил эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно питаться в жаркую погоду.
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