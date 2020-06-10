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Эксперт рассказал, как правильно питаться в жаркую погоду

Здоровье

Синоптики утверждают, что грядущее лето будет одним из самых жарких. Известно, что не все хорошо себя чувствуют в жаркую погоду.

О том, каких правил питания следует придерживаться людям, которые плохо переносят жару, рассказал профессор Института питания РАМН Константин Эллер.

"Главное правило одно — это сбалансированное питание, чтобы организм получал необходимое количество белка и углеводов.

Также важно, чтобы был нормальный витаминно-минеральный обмен. В этот период можно принимать витаминно-минеральные смеси.

Кроме того, рекомендуется ограничивать калорийность. В жаркую погоду у человека энергозатраты гораздо меньше. Поэтому нужно больше есть фруктов и овощей. Лучше ограничить употребление насыщенных жиров.

Что касается фруктов, то стоит отметить, что людям, которым противопоказано избыточное потребление сахара, конечно, о фруктах надо тоже подумать. Все-таки в большинстве фруктов не менее 10% сахара", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно питаться в жаркую погоду.

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