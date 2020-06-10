Диетологи не советуют людям, которые следят за своим здоровьем, исключать хлеб из своего рациона. О том, какой хлеб лучше покупать, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков.

"Полезнее всего употреблять в пищу бородинский хлеб, потому что у него самый низкий гликемический индекс, то есть на него меньше всего выделяется сахара в крови, меньше всего тратится инсулина, следовательно, не истощается инсулин, не приводит к развитию сахарного диабета и так далее.

За один час можно съесть один кусочек, а за день вы сможете съесть четыре кусочка бородинского хлеба. Но кусочки, которые раньше отрезали. Отрезают от буханки ломоть, а потом его еще пополам.

Бородинский хлеб делается на закваске, поэтому он обычно не содержит дрожжи.

Что касается бездрожжевого хлеба, то это лаваш, но лаваш уже имеет высокий гликемический индекс", — сообщил эксперт.