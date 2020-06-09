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Психотерапевт: алкогольная зависимость страшнее компьютерной

Здоровье

Компьютерной или игровой зависимости не существует. Проблемы могут возникнуть только с психологической точки зрения.

Такое объяснение «Правде.Ру» дал врач-психотерапевт высшей категории и психолог Александр Федорович.

«С точки зрения медицины такой зависимости не существует. Не разрушаются ткани, не разрушается метаболизм, не разрушается ничего абсолютно. Это не может быть зависимостью никак, потому что зависимость всегда бывает только химической. Это что-то такое, что разрушает органы, разрушает ткани, подчиняет себе обменные процессы. Ни одна компьютерная игра, ни один гаджет не сможет это сделать. Если мы говорим с точки зрения именно психологии, тогда мы зависимы все от работы, от отношений, от социальных контактов, от удовольствий», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что бояться игровой зависимости сейчас нет смысла. 

«Нас загнали домой, посадили за компьютеры. Нам теперь нечем заняться, кроме как смотреть идиотские сериалы и играть в дурацкие игры. Если же мы говорим о зависимостях, то я бы здесь, наверное, говорил, что по данным Ростата потребление алкоголя возросло настолько, что сопоставимо стало с предновогодней неделей вообще любого из годов. Вот это, конечно, катастрофа. И здесь, конечно, зависимость. А компьютер? Ну чем еще человеку заняться?», - заключил Федорович.

Ранее «Правда.Ру» писала, что за время самоизоляции в России вырос спрос на компьютерные игры. Покупки увеличились на 71%.

 

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