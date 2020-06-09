Минздрав может изменить порядок медосвидетельствования

В РФ могут изменить правила медосвидетельствования для водителей. Минздрав разработал соответствующий проект.

Что изменится?

Минздрав предлагает заставлять сдавать анализ на употребление алкогольных напитков граждан, у которых врач психиатр-нарколог выявит симптомы заболевания или определит, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

Если изменения будут одобрены, их внесут в приказ ведомства от 15 июня 2015 г. № 344н.

На данный момент для проверки на употребление алкоголя проводится лабораторное исследование крови и мочи.

Стоит напомнить, что в прежней версии приказа Минздрав предложил обязать всех водителей, которые проходят медкомиссию, сдавать дополнительные анализы крови и мочи на употребление психотропных веществ и наркотиков.

Но данную идею ведомства раскритиковали политики и президент РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в РФ собираются ужесточить правила призыва на военную службу. Поправки коснутся действующих сегодня правил прохождения медицинской комиссии в военкоматах. Подчеркивается, что призывные комиссии должны будут самостоятельно проверять медицинские справки, которые выдают в поликлиниках.