В ВОЗ констатировали ухудшение ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса нового типа в мировом масштабе ухудшается, поскольку ежедневно регистрируется увеличение инфицированных в США, Африке и странах Южной Азии.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также отметил, что эпидемиологическая ситуация в Европе напротив — улучшается.