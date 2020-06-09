Ситуация с распространением коронавируса нового типа в мировом масштабе ухудшается, поскольку ежедневно регистрируется увеличение инфицированных в США, Африке и странах Южной Азии.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также отметил, что эпидемиологическая ситуация в Европе напротив — улучшается.
"Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии", — рассказал глава ВОЗ.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.