Врач рассказала, чем может быть опасно мороженое

Врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, что людям, у которых все в порядке со здоровьем, можно есть мороженое. Но при наличии определенных заболеваний от употребления данного продукта лучше воздержаться.

Опасность мороженого заключается не только в том, что оно холодное, но и в том, что оно содержит большое количество сахара. При употреблении данного продукта нужно следить за тем, чтобы не превысить дневную норму углеводов.

Кому стоит отказаться от мороженого?

Специалисты считают, что людям, у которых аллергия на молоко, не стоит употреблять мороженое. Также с осторожностью к данному продукту нужно относиться тем, у кого дефицит собственной лактозы в организме.

Риск заболеть простудными заболеваниями из-за употребления мороженого крайне мал. Но употребление продукта может быть опасно для голосовых связок, также "вкусняшка" может понижать температуру тела.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мороженое является наиболее полезным десертом по сравнению с другими сладостями. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, врач-диетолог Юлия Чехонина.