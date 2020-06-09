Гастроэнтеролог назвал главный ранний симптом рака кишечника

Американский врач-гастроэнтеролог Джон Кисиэль, работающий в клинике Майо, расположенной в штате Рочестер, назвал главный ранний признак колоректального рака.

Специалисты отмечает, что данное заболевание поддается лечению, особенно если оно было выявлено на ранней стадии. Главный симптом колоректального рака — болевые ощущения в области живота.

Опухоль мешает кишечнику нормально функционировать. По этой причине человек чувствует дискомфорт.

Ранее специалисты рассказали, какие сигналы организма могут говорить о начале развития рака желудка. В случае выявления данных симптомов нужно сразу же обратиться к врачу.

Немецкий врач-онколог назвала продукты, которые следует исключить из своего рациона с целью профилактики развития онкологических заболеваний. Врач советует отказаться от продуктов, которые содержат сахар, и придерживаться сбалансированной диеты с высоким содержанием клетчатки. Красное мясо можно есть не чаще 1-2 раз в неделю, так как его чрезмерное употребление приводит к развитию рака толстой кишки.