Исследования подтвердили: лечение COVID-19 "Арбидолом" эффективно

"Арбидол" доказал свою эффективность в борьбе с COVID-19. Китайские ученые выяснили, что он не хуже справляется с вирусом, чем фавипиравир. Для исследования была набрана тестовая группа из 240 пациентов с COVID-19.

Пациентов разделили, в первой группе заболевших лечили умифеновиром ("Арбидол" давали по 200 мг трижды в день), во второй группе — фавипиравиром (1600 мг два раза в первый день, далее по 600 мг дважды в день), курс приема составил 10 дней. Плюс все пациенты получали стандартную поддерживающую терапию.

Сравнительное исследование показало, что среди 120 пациентов, которые получали "Арбидол", выздоровел на седьмой день 51%. Во второй группе, в которой было 116 пациентов, клиническое выздоровление в такой же срок наступило у 61%. У тех, кто принимал "Арбидол", повышенная температура сохранялась в течение пяти дней терапии у 17% пациентов, на седьмой день температуры не было ни в одной группе.

Таким образом частота клинического выздоровления на 7-й день достоверно не различается в группах фавипиравира(71/116) и Арбидола(62/120), повышенная температура к 7-м суткам терапии Арбидолом прошла у 100% заболевших.

Стоит при этом отметить, что "Арбидол" отличается большей безопасностью, поскольку после его приема наблюдается меньше побочных эффектов и нежелательных реакций. В сравнительном исследовании с фавипиравиром наблюдается наиболее частый побочный эффект — повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови. Он наблюдался у пациентов второй группы чаще, чем у первой. Именно поэтому в инструкции по применению фавипиравира указано, что препарат может часто вызывать такие серьезные побочные реакции, как нейтропения, лейкопения, гиперурикемия.