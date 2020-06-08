Дед Мороз объявил о начале продаж туров на Новый год

АО "Дед Мороз" уже продает туры на Новый год. Обычно новогодние туры начинают продавать с осени.

Сфера туризма сильно пострадала от ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Вотчине Деда Мороза повезло чуть больше, так как большинство туристов приезжают в Великий Устюг осенью или зимой.

В гости к Деду Морозу летом

Летом планируется запустить проект под названием "Летнее путешествие к Дедушке Морозу".

У маленьких гостей будет возможность провести два дня и одну ночь в Великом Устюге. Здесь ребята познакомятся с главным новогодним персонажем, а также с достопримечательностями города.

В процессе организации будут соблюдены все необходимые меры безопасности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия занимает четвертое место в мире по арктическому туризму. По данным за 2019 год, российскую Арктику посетило 1 миллион 172 тысячи туристов. Это одна десятая от общемирового туристического потока. Впереди России пока находятся Норвегия и Исландия с Аляской.