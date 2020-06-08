Врач-диетолог рассказала, как правильно питаться в жаркую погоду

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала о том, как нужно питаться во время жаркой погоды. Специалист советует отказаться от жирных продуктов, алкогольных напитков, а также напитков с большим содержанием сахара.

Кроме того, нужно меньше есть мясных продуктов.

Специалист отметила, что из-за жаркой погоды температура тела может повыситься, что приводит к потери жидкости и сгущению крови.

Продукты, которые рекомендуется есть в жару:

овощи;

рыбу;

мясо птицы;

морепродукты.

"Овощи очень богаты влагой, это поможет избежать обезвоживания организма, плюс в них содержится витамин С. Кроме того, в жаркий период необходимо много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма", — рекомендует Аплетаева.

Также врач отметила, что в период жары не стоит употреблять более 1-2 чашек кофе в день. Вместо кофе лучше пить чай — зеленый, травяной или фруктовый.

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