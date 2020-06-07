Количество инфицированных коронавирусной инфекцией по всему миру превысило отметку в семь миллионов человек.
По данным сервиса всемирной статистики Worldometers, общее число заболевших на 7 июня достигло 7004814 человек. Летальный исход зафиксирован в 402678 случаев.
Примечательно, что почти половина заболевших (3427111 человек) уже победили коронавирус и являются здоровыми.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.