Уже семь миллионов человек по всему миру больны коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией по всему миру превысило отметку в семь миллионов человек.

По данным сервиса всемирной статистики Worldometers, общее число заболевших на 7 июня достигло 7004814 человек. Летальный исход зафиксирован в 402678 случаев.

Примечательно, что почти половина заболевших (3427111 человек) уже победили коронавирус и являются здоровыми.