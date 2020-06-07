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Врач дала рекомендации о лучшем возрасте для рождения первого ребенка

Здоровье

Врач-гинеколог Юлиана Абаева посоветовала рожать первого ребенка в раннем репродуктивном возрасте.

"Существует репродуктивный возраст: ранний репродуктивный — до 35 лет и поздний репродуктивный — после 35 лет и до менопаузы. Оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст до 35 лет", — приводит ее слова радиостанция "Говорит Москва".

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