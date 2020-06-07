Медики рассказали, как легче всего справиться с летней жарой. В частности, диетолог Марина Аплетаева советует не злоупотреблять жирной пищей, сладкими и спиртными напитками в летние месяцы, передает газета "Известия".
Свинину, говядину в это время года медики рекомендуют заменить птицей, рыбой и морепродуктами. Не лишними также будут овощи и фрукты.
"Кроме того, в жаркий период необходимо много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма", — отметила Аплетаева.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.