Медики рассказали, как справиться с летней жарой

Медики рассказали, как легче всего справиться с летней жарой. В частности, диетолог Марина Аплетаева советует не злоупотреблять жирной пищей, сладкими и спиртными напитками в летние месяцы, передает газета "Известия".

Свинину, говядину в это время года медики рекомендуют заменить птицей, рыбой и морепродуктами. Не лишними также будут овощи и фрукты.