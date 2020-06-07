Диетолог Марина Аплетаева рассказала о том, что в жаркую погоду необходимо отказываться от сладких напитков, алкоголя и жирной пиши.
По мнению врача, мясные продукты долго перевариваются, а при жаре понижается метаболизм. Рекомендуется заменять мясо рыбой, а также есть холодные супы.
"На завтрак хорошо есть, например, омлет с овощами. На ужин: птица, рыба с овощами, фруктово-ягодный десерт", — пояснила она, призвав не забывать о фруктах и ягодах.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.