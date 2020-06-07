Диетолог рассказала о вредных продуктах в летнее время

Диетолог Марина Аплетаева рассказала о том, что в жаркую погоду необходимо отказываться от сладких напитков, алкоголя и жирной пиши.

По мнению врача, мясные продукты долго перевариваются, а при жаре понижается метаболизм. Рекомендуется заменять мясо рыбой, а также есть холодные супы.