Пресс-служба Минздрава России сообщила о регистрации препарата "Левилимаб", который должен помочь в лечении осложнений при заражении COVID-19.

"Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, лёгочной ткани, к тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом", — говорится в сообщении.