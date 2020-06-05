Офтальмолог рассказал об опасности отекших век

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев сообщил, что веки могут отекать как у здоровых людей, так и у больных. Он рассказал, в каких случаях отекшие веки могут указывать на проблемы со здоровьем.

По словам специалиста, часто отек век возникает у здоровых людей неправильном питании, стрессовых ситуациях или переутомлении глаз.

Но если у человека постоянно отекают веки, нужно обратиться к врачу. Отек век может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. В таких случаях обычно отекают нижние веки.

Если отек имеет желтоватый оттенок, необходимо проверить почки. Кроме того, веки могут отекать при нарушениях эндокринной системы и работы щитовидной железы, а также в случае повреждения слезных органов.

В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

Если же человек здоров, избавиться от отеков ему помогут качественный сон (не менее восьми часов) и здоровое питание.

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