В Пермском крае зафиксирован случай заражения COVID-19 в детском саду

В Пермском крае у одного из воспитанников детского сада обнаружили коронавирус. Ребенок посещал дежурную группу.

Воспитанника и еще четырех детей изолировали. Все дети проходят лечение. Также был определен круг лиц, с которыми они контактировали. У всех у них взяли мазки для исследования на COVID-19.

Контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей. Группу закрыли на карантин, в детском саду проводится дезинфекция.

По словам министра образования Раисы Кассиной, в настоящее время в дежурных группах детского сада усилили утренний фильтр и меры дезинфекции. В детский сад не допускают детей с симптомами ОРВИ (кашлем, температурой, недомоганием и др.).

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что в регионе сейчас усилена работа врачей, в частности, работа педиатров, которые проводят осмотр детей для посещения садиков.

Позже стало известно, что заболевший ребенок находился в саду без каких-либо признаков инфекционного заболеваний. Как только проявились симптомы, родители вызвали педиатра на дом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Бурятии у сотрудника детского сада обнаружили коронавирус.