Врач объяснила опасность супа-солянки для сердечников и гипертоников

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, какой суп является опасным для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезнями желудка и ожирением.

Оказывается, самый опасным супом для этой категории людей является солянка.

"Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена", — пояснила врач.

Также специалист добавила, что в солянке содержатся каперсы и лимон, поэтому это блюдо является опасным для людей, у которых диагностирован гастрит, язва желудка, заболевания поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.

Ранее ученые провели исследование, в результате пришли к выводу, что употребление миндаля помогает улучшить функцию эндотелия, который является ключевым показателем здоровья сосудов.

Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самым полезным для сердца продуктом являются грецкие орехи. Данный продукт обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.