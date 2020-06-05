Жительница Великобритании сбросила 76 килограммов без изнуряющих диет

Жительнице английского графства Кент удалось сбросить 76 килограммов. Изначально вес британки составлял 140 килограммов.

Стоит отметить, что женщина не сидела ни на каких диетах. Она решила сделать операцию по желудочному шунтированию.

После хирургического вмешательства желудок женщины уменьшился на 80%. После операции британка стал членом местного бегового клуба и стала заниматься бегом.

Кроме того, она даже стала принимать участие в полумарафонах. Сейчас женщина весит 64 килограмма и следит за своей фигурой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что актер Александр Семчев, которого российский зритель полюбил за образы добродушного и очень харизматичного толстяка за последний год резко похудел.

Причем сбросить вес Семчев смог самостоятельно, он не обращался к врачам. В результате актер изменился почти до неузнаваемости. Он рассказал, как ему удалось избавиться от 100 килограммов и к чему это привело.