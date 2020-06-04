Эксперт: дистанционная продажа лекарств невыгодна аптекам

Дистанционная продажа лекарств оказалась востребована у населения, но не у аптек. Лицензии на такую деятельность запросили только 50 аптек на всю страну.

И только 20 из них такое разрешение уже получили. Как сообщает сайт Росздравнадзора, дистанционную торговлю хотели запустить провизорские организации Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Пензенской, Сахалинской, Амурской, Самарской, Новосибирской областей, Татарстана, Краснодарского и Хабаровского краев.

Мнение эксперта

Почему аптеки не заинтересованы в дистанционной продаже лекарств, "Правде.Ру" объяснила провизор, эксперт фармацевтического рынка России Ирина Булыгина. Она подчеркнула, что аптекам это просто невыгодно. Есть площадка "Аптека.Ру", с которой сотрудничают аптеки, им этого достаточно.

Эксперт также подчеркнула, что ничего хорошего в дистанционной продаже лекарств нет.

"Я вообще противник продажи лекарств через интернет. Я категорический противник этого, всегда была и выступаю. Я считаю, что это не тот сегмент, который можно продавать дистанционно. Можно продавать БАДы, косметику, предметы ухода за больными. Но лекарственные средства должны продаваться в аптеках, должны отпускаться по рецепту только. У нас как было самолечение, так оно и будет процветать еще более пышным цветом. Сейчас в аптеке, когда ты просишь рецептурный препарат без рецепта, тебе его не продадут. А в интернете можно заказать все что угодно. Только наркотические лекарственные средства нельзя, а все остальное можно", — подчеркнула Булыгина.

Она также отметила, что аптеки сейчас имеют достаточно низкий доход, несмотря на эпидемию. Это происходит по той причине, что аптек в России стало очень много.

Ранее "Правда.Ру" писала, что теперь аптеки должны подключиться к системе маркировки лекарств. Немаркированными препаратами торговать запрещено.