Мишустин распорядился возобновить плановую работу медучреждений

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в поликлиниках и больницах будут восстановлены услуги по оказанию плановой медицинской помощи.

"Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались", — заявил премьер.

Также он отметил, что данное распоряжение в первую очередь касается высокотехнологичной медпомощи.

"Пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация", — добавил Мишустин.

В настоящее время в Москве в некоторых федеральных клиниках уже принимают пациентов, нуждающихся в оказании плановой медицинской помощи.

Напомним, что ранее из-за коронавируса услуги по оказанию плановой медицинской помощи были приостановлены, россияне могли обратиться только за экстренной медицинской помощью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Михаил Мишустин заразился коронавирусом.