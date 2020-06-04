Трамп прошел профилактику COVID-19 гидроксихлорохином

Президент США Дональд Трамп в процессе приема в течение двух недель гидроксихлорохина с целью профилактики коронавирусной инфекции не испытывал никаких побочных эффектов.

Об этом сообщается в отчете его лечащего врача Шона Конли. Американский лидер недавно проходил ежегодный медицинский осмотр, который показал, что у президента все в порядке со здоровьем.

Лечащий врач Трампа сообщил, что он в течение 14 дней принимал гидроксихлорохин, цинк и витамин Д. За состоянием здоровья президента наблюдают врачи. Также Трамп прошел электрокардиограмму.

Шон Конли подчеркнул, что Дональд Трамп регулярно сдает анализы на коронавирус, все результаты отрицательные.

Кроме того, врач отметил, что в свои 73 года Трамп при росте 192 см весит 110,6 кг.

Ранее Дональд Трамп заявил, что коронавирус боится жары, влажности и солнца. По словам Трампа, он окончательно "укрепился в надежде, что вспышка болезни может исчезнуть летом".