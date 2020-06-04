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Здоровье

Стационары московских больниц, перепрофилированные на лечение коронавирусных больных, возвращают к привычной жизни. Им больше не придется работать с теми, у кого диагностирован COVID-19.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется. Больничные мощности для пациентов с COVID-19 в таком объеме уже не требуются. Сейчас в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает нам возможность постепенно возвращать ранее перепрофилированные стационары к привычной работе.

Для этих целей в госпиталях для ветеранов войн №1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности освободится более 2,8 тысяч коек. В целом общий коечный фонд обратно перепрофилированных стационаров составит практически шесть тысяч коек", — пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это уже "вторая волна" возвращения больниц к привычному формату работы. Ранее, по решению мэра Москвы Сергея Собянина, эту процедуру прошли госпиталь на Шаболовке, клинические больницы им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и №31. Здесь ведут демонтаж спецоборудования и проводят дезинфекцию.

После запуска больниц на прием пациентов, больных не коронавирусом, будет организовано дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха, койки установят на большем расстоянии друг от друга, принимать пациентов врачи будут в масках, а весь медперсонал пройдет тестирование на COVID-19 и будет делать это еженедельно.

Пациентам также нужно быть в маске. При поступлении в больницу их будут тестировать на коронавирус.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 1 июня в столице заработали пять станций метро, закрытых из-за эпидемии.

москва больница стационар коронавирус анастасия ракова
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