В Роскачестве предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах

Специалисты Роскачества рассказали о содержании токсинов в овощах и фруктах, количество которых зависит от того, насколько тот или иной овощ или фрукт является спелым.

В каких овощах и фруктах могут содержаться токсины?

Так, картофель с зелеными "бочками" содержит гликоалкалоид — солонин. Он приводит к появлению головной боли и проблемам с желудком. Для того чтобы избавиться от его негативного влияния на организм, все цветные образования нужно срезать.

Эти же вредные вещества могут содержаться в зеленых помидорах. Перед тем как употреблять в пищу эти овощи, нужно вырезать плодоножку.

В косточке вишни содержится амигдалин, поэтому, если ее разгрызть, прожевать, в организм попадает цианистый водород — цианид. Таким же свойством обладают и косточки абрикосов.

В мускатном орехе содержится психоактивное вещество, которое активизирует ЦНС, поэтому в сутки можно съедать не более 10 г этого продукта.

В недозрелых плодах черной бузины содержится синильная кислота, которая может вызвать отравление.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, есть ли в магазинных овощах и фруктах пестициды.