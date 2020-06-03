Специалисты Роскачества рассказали о содержании токсинов в овощах и фруктах, количество которых зависит от того, насколько тот или иной овощ или фрукт является спелым.
Так, картофель с зелеными "бочками" содержит гликоалкалоид — солонин. Он приводит к появлению головной боли и проблемам с желудком. Для того чтобы избавиться от его негативного влияния на организм, все цветные образования нужно срезать.
Эти же вредные вещества могут содержаться в зеленых помидорах. Перед тем как употреблять в пищу эти овощи, нужно вырезать плодоножку.
В косточке вишни содержится амигдалин, поэтому, если ее разгрызть, прожевать, в организм попадает цианистый водород — цианид. Таким же свойством обладают и косточки абрикосов.
В мускатном орехе содержится психоактивное вещество, которое активизирует ЦНС, поэтому в сутки можно съедать не более 10 г этого продукта.
В недозрелых плодах черной бузины содержится синильная кислота, которая может вызвать отравление.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, есть ли в магазинных овощах и фруктах пестициды.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.